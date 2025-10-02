Lanciano aperta la mostra degli alunni ispirata ai racconti dei nonni
Grande successo ha riscosso questa mattina, 2 ottobre, a Lanciano la presentazione del libro “Racconti. dei nonni ai nipoti” e l’inaugurazione della relativa mostra dei lavori degli scolari, in occasione della festa dei nonni. Il piazzale esterno dell’ex istituto De Giorgio è stato invaso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Racconti e disegni per coltivare la memoria: a Lanciano una mostra sui nonni a cura dei bambini di quarta delle scuole cittadine - Giovedì 2 ottobre, alle 11, presso le Stanze Liquide (ex Istituto De Giorgio), in via dei Funai, nella giornata della Festa dedicata ai nonni, è in programma la presentazione del libro "Racconti...