L’amante i soldi e le bugie Paola Casali sparita nel nulla 14 anni fa in Sicilia Le figlie della 49enne brianzola | Diteci la verità sulla nostra mamma

Lazzate (Monza e Brianza), 2 ottobre 2025 – “Un pizzico di speranza c’è sempre, anche se oggi che ho 42 anni e due figlie mi rendo conto che purtroppo non è più possibile. In questi 14 anni, se fosse stata viva mia madre avrebbe trovato il modo di farsi sentire con noi”. La voce si rompe. Elena Masia prende fiato. E scende nell’inferno suo e di sua sorella Marika. E di una presunta storia di femminicidio di cui loro sono ormai certe. “Quella maledetta sera del 20 febbraio del 2011 in cui mia mamma, Paola Casali, 49 anni, ha incontrato quell’uomo, è stata la sua fine”. Quell’uomo ha un nome e un cognome, ha oggi 60 anni, vive a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo e all’epoca aveva intrecciato una relazione clandestina con Paola Casali, con cui condivideva le origini siciliane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

