L’amante i soldi e le bugie Paola Casali sparita nel nulla 14 anni fa in Sicilia Le figlie della 49enne brianzola | Diteci la verità sulla nostra mamma
Lazzate (Monza e Brianza), 2 ottobre 2025 – “Un pizzico di speranza c’è sempre, anche se oggi che ho 42 anni e due figlie mi rendo conto che purtroppo non è più possibile. In questi 14 anni, se fosse stata viva mia madre avrebbe trovato il modo di farsi sentire con noi”. La voce si rompe. Elena Masia prende fiato. E scende nell’inferno suo e di sua sorella Marika. E di una presunta storia di femminicidio di cui loro sono ormai certe. “Quella maledetta sera del 20 febbraio del 2011 in cui mia mamma, Paola Casali, 49 anni, ha incontrato quell’uomo, è stata la sua fine”. Quell’uomo ha un nome e un cognome, ha oggi 60 anni, vive a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo e all’epoca aveva intrecciato una relazione clandestina con Paola Casali, con cui condivideva le origini siciliane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Paola Casali, chiesta la morte presunta. Nuove ombre sull’indagato di Pieve - Arezzo, 24 settembre 2025 – È stata presentata al Tribunale di Monza una formale richiesta per la dichiarazione di morte presunta di Paola Casali, la donna di 49 anni scomparsa il 20 febbraio 2011 da ... Riporta msn.com