L' altro piemontese che era sulla Flotilla | la storia di Abderrahmane Amajou arrestato stanotte da Israele

Israele è intervenuta per bloccare le navi della Global sumud flotilla, operazione internazionale per rompere l'assedio della Striscia di Gaza. L'invasione militare della Palestina prosegue ma il muro del silenzio è stato sfondato dagli attivisti della flotilla, fra i quali vi è anche un altro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Piemontese fermato da Israele mentre era a bordo della Flotilla: "Se vedete questo messaggio sono stato arrestato" - Abderrahmane Amajou, piemontese di origine marocchina, lancia un appello in video mentre cresce la tensione attorno alla missione umanitaria verso Gaza ... Si legge su giornalelavoce.it

Abderrahmane Amajou, chi è il piemontese fermato da Israele con gli altri attivisti della Flotilla - Dopo una carriera in Slow Food è diventato presidente nazionale di Action Aid: era a bordo della barca “Paola 1”, di lui non si hanno più notizie da ieri sera ... Lo riporta torino.repubblica.it