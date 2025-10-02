L' altro piemontese che era sulla Flotilla | la storia di Abderrahmane Amajou arrestato da Israele

Israele è intervenuta per bloccare le navi della Global sumud flotilla, operazione internazionale per rompere l'assedio della Striscia di Gaza. L'invasione militare della Palestina prosegue ma il muro del silenzio è stato sfondato dagli attivisti della flotilla, fra i quali vi è anche un altro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

L'altro piemontese che era sulla Flotilla: la storia di Abderrahmane Amajou, arrestato stanotte da Israele

Abderrahmane Amajou, chi è il piemontese fermato da Israele con gli altri attivisti della Flotilla - Dopo una carriera in Slow Food è diventato presidente nazionale di Action Aid: era a bordo della barca “Paola 1”, di lui non si hanno più notizie da ieri sera ... Da torino.repubblica.it

