Al Franchi arriva una squadra in difficoltà ma da non sottovalutare. Il Sigma Olomouc (il nome, definitivo dal 1966, richiama un’importante azienda meccanica (Sigma) con sede proprio a Olomouc, sponsor del club che ha legato per sempre la propria identità all’industria cittadina), è reduce da un pessimo mese di settembre, nel quale è stato anche estromesso dalla coppa nazionale da un club di quarta serie. Obiettivo regalarsi una notte magica al Franchi. "La Fiorentina è sicuramente l’avversario più forte che incontreremo durante il nostro percorso - ha spiegato mister Tomas Janotka -. Noi però vogliamo fare una grande partita provando a sfruttare il loro momento di difficoltà". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'allenatore del Sigma. La pretattica di mister Janotka: "A noi basterebbe un pareggio»