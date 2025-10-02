L’allenatore del Sigma La pretattica di mister Janotka | A noi basterebbe un pareggio

Al Franchi arriva una squadra in difficoltà ma da non sottovalutare. Il Sigma Olomouc (il nome, definitivo dal 1966, richiama un’importante azienda meccanica (Sigma) con sede proprio a Olomouc, sponsor del club che ha legato per sempre la propria identità all’industria cittadina), è reduce da un pessimo mese di settembre, nel quale è stato anche estromesso dalla coppa nazionale da un club di quarta serie. Obiettivo regalarsi una notte magica al Franchi. "La Fiorentina è sicuramente l’avversario più forte che incontreremo durante il nostro percorso - ha spiegato mister Tomas Janotka -. Noi però vogliamo fare una grande partita provando a sfruttare il loro momento di difficoltà". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

