L’allenatore dà la scossa Combattivo e determinato Pioli Pisa è solo un ricordo | L’Europa un’opportunità

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non un passo indietro. Pioli avverte bene che l’aria a Firenze si sta facendo irrespirabile, complice un avvio di stagione mai così deludente, ma non ha alcuna intenzione di venir meno agli obiettivi fissati in estate. A maggior ragione adesso, che per la sua squadra inizia un’avventura internazionale che tutti sperano si concluda tra i festeggiamenti a Lipsia il 27 maggio: "La Conference rappresenta uno dei target che ci siamo prefissati: la gara col Sigma va affrontata al massimo, perché rappresenta un’opportunità". Ma il riferimento, oltre che al terzo torneo Uefa, va anche ad alcune frasi ambiziose di inizio anno, quando il tecnico aveva fatto riferimento al sogno Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

