L' alleanza con Conte fa tremare Pd e Avs Temono la fuga di voti

l «testardamente unitari» di Elly Schlein è il mantra fissato sino al 2027, certo. E però questo campo largo così affannosamente costruito rischia di franare nella zona del Movimento 5 Stelle. I pentastellati si avvicinano al primo dei due appuntamenti per loro più importanti della tornata di queste regionali, quello in cui schierano l'eurodeputato Pasquale Tridico in Calabria. L'altro step cerchiato di rosso è quando si voterà in Campania, con Roberto Fico. Dunque, ora i pentastellati si avvicinano con il fiato corto al giorno del giudizio calabrese, per due motivi. Uno riguarda il contesto specifico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

