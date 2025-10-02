L' alleanza con Conte fa tremare Pd e Avs Temono la fuga di voti
l «testardamente unitari» di Elly Schlein è il mantra fissato sino al 2027, certo. E però questo campo largo così affannosamente costruito rischia di franare nella zona del Movimento 5 Stelle. I pentastellati si avvicinano al primo dei due appuntamenti per loro più importanti della tornata di queste regionali, quello in cui schierano l'eurodeputato Pasquale Tridico in Calabria. L'altro step cerchiato di rosso è quando si voterà in Campania, con Roberto Fico. Dunque, ora i pentastellati si avvicinano con il fiato corto al giorno del giudizio calabrese, per due motivi. Uno riguarda il contesto specifico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: alleanza - conte
Calenda: “Schlein succube di Conte. L’alleanza in Toscana l’ha rotta Giani: il Pd si è inchinato ai Cinque Stelle”
**C.sinistra: Conte, 'alleanza organica? Non è possibile, M5S forza indipendente'**
Centrosinistra, Conte: alleanza organica impossibile, M5s indipendente
Elezioni Regionali, Conte: "l'alleanza tra il M5S e la destra è il passato, ora mandiamoli a casa" - facebook.com Vai su Facebook
==L'ombra del ricatto di Conte a Schlein: mi alleo se a Chigi vado io. Intanto il Pd si consegna al populismo (prima o poi qualcuno lo capirà) https://linkiesta.it/2025/09/giuseppe-conte-m6s-pd-schlein-conte-alleanza-populismo-leadership/… via @Linkiesta - X Vai su X
L'alleanza con Conte fa tremare Pd e Avs. Temono la fuga di voti - l «testardamente unitari» di Elly Schlein è il mantra fissato sino al 2027, certo. Secondo iltempo.it
Giuseppe Conte vuole fare il leader: "Col Pd non è un'alleanza" - I destini diversi di Giuseppe Conte osannato alla Festa nazionale dell’Unità a Reggio ... iltempo.it scrive