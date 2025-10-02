L’allarme delle Misericordie | Servono più risorse e ascolto Burocrazia freno quotidiano

di Eleonora Rosi SIENA Dalla questione economica a quella della vocazione, il dibattito sul tema della gestione delle Misericordie è riuscito a mettere d’accordo quasi tutti su quelli che sono i problemi e le possibili soluzioni. "Il modello strutturato a Siena non è simile a quello del resto della regione. In passato abbiamo difeso questo modello con forza, modificando un assetto completamente schiacciato su Firenze – spiega Stefano Scaramelli di ‘Casa Riformista’, a sostegno della ricandidatura di Eugenio Giani –. E dobbiamo modificare anche la ripartizione di costi e remunerazioni. In futuro penso e spero di poter entrare in regione con un incarico governativo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

