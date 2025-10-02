L' allarme dei leader europei | Dobbiamo difenderci Mosca non si fermerà
La Russia è una minaccia non solo per l'Ucraina, ma per tutti i Paesi europei e dall'Unione arriva l'appello a unire le forze in nome della sicurezza del Vecchio Continente. E' l'allarme lanciato dalla settima riunione del Vertice della Comunità politica europea che si è svolto a Copenaghen, in Danimarca, e ha coinvolto 47 Stati, Italia compresa. Ucraina e sicurezza sono stati i temi centrali della seduta plenaria che ha affrontato anche le minacce tradizionali e ibride, la sicurezza economica e l'immigrazione. “Negli ultimi mesi si è parlato molto di pace in Ucraina, mentre la Russia continua gli attacchi brutali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: allarme - leader
I leader Ue alla Casa Bianca. Sirene d'allarme a Kiev. Zelensky: «Putin umilia la pace»
I leader Ue arrivano alla Casa Bianca. Sirene d'allarme a Kiev prima del vertice con Trump. Zelensky: «Putin umilia la pace»
Mastella evoca l’asino di Buridano: «Campo largo verso il rischio implosione, Caserta già persa» Clemente Mastella affida a un’immagine filosofica l’allarme sul futuro del campo largo. Il leader di Noi di Centro ha richiamato la parabola medievale dell’asino d - facebook.com Vai su Facebook
Nuova installazione completata! In una grande azienda emiliana, leader nel settore del sollevamento di persone, movimentazione e macchine agricole , abbiamo realizzato un impianto di sirene d’allarme . Prevenire è l’unica vera difesa ? Vai: http:// - X Vai su X
L'allarme dei leader europei: "Dobbiamo difenderci, Mosca non si fermerà" - La Russia è una minaccia non solo per l’Ucraina, ma per tutti i Paesi europei e dall’Unione arriva l’appello a unire le ... Come scrive iltempo.it
Putin: «Tutti i Paesi Nato sono in guerra con la Russia, risponderemo alla militarizzazione» - Mosca, avverte, continuerà a studiare il percorso della controparte e e si riserva di dare risposte «convincenti» ... Si legge su unionesarda.it