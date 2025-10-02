La Russia è una minaccia non solo per l'Ucraina, ma per tutti i Paesi europei e dall'Unione arriva l'appello a unire le forze in nome della sicurezza del Vecchio Continente. E' l'allarme lanciato dalla settima riunione del Vertice della Comunità politica europea che si è svolto a Copenaghen, in Danimarca, e ha coinvolto 47 Stati, Italia compresa. Ucraina e sicurezza sono stati i temi centrali della seduta plenaria che ha affrontato anche le minacce tradizionali e ibride, la sicurezza economica e l'immigrazione. “Negli ultimi mesi si è parlato molto di pace in Ucraina, mentre la Russia continua gli attacchi brutali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'allarme dei leader europei: "Dobbiamo difenderci, Mosca non si fermerà"