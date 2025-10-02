L’album pioniere | Picture book
Si celebrano i quarant’anni di “Picture book”, l’album da cui è nato tutto, non se l’è certo sentita rinunciare all’“Anniversary Tour” di rito. Anche se di quel trionfo internazionale (l’album è arrivato al disco di platino in 5 Paesi diversi) lo show in atteso al Forum l’8 novembre riprende solo “Jericho” e “Sad old red”, oltre all’irrinunciabile cover dei Valentine Brothers “Money’s too tight (to mention)”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: album - pioniere
Sapevi che **Peter Gabriel**, il leggendario frontman originale dei Genesis e poi acclamato artista solista, è stato un pioniere nell'uso della tecnologia e dell'innovazione visiva nei suoi concerti fin dagli anni '70, quando con i Genesis sfoggiava costumi teatrali - facebook.com Vai su Facebook
L’album pioniere: "Picture book" - Si celebrano i quarant’anni di “Picture book”, l’album da cui è nato tutto, non se l’è certo sentita rinunciare ... Secondo ilgiorno.it