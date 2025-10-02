L’Alaska ha una nuova isola nata dallo scioglimento dei ghiacci

Le immagini satellitari della NASA hanno catturato una trasformazione epocale: la nascita di una nuova isola nel sud-est dell’Alaska, frutto diretto dello scioglimento del ghiacciaio Alsek. L’isola, conosciuta come Prow Knob, si estende per circa cinque chilometri quadrati e si erge oggi come una massa terrestre autonoma al centro del lago Alsek, un bacino in continua espansione. Fino a pochi decenni fa l a montagna era racchiusa in una morsa di ghiaccio, unita alla terraferma da un imponente fronte glaciale. Oggi – invece – appare isolata, segno visibile di un processo di trasformazione che da anni gli scienziati osservavano con preoccupazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’Alaska ha una nuova isola nata dallo scioglimento dei ghiacci

