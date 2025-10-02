L’Aifa dice sì al farmaco di Laura potrà averlo gratuitamente Accesso al ‘fondo 5 per cento’

Ponsacco (Pisa), 2 ottobre 2025 – Una bella notizia, attesissima, accende una nuova speranza per Laura Frangioni, 53 anni di Ponsacco, colpita per la quarta volta dal tumore, ora ai polmoni. Ieri, l’Aifa, l’azienda italiana per il farmaco, ha autorizzato l’accesso al cosiddetto “fondo 5 per cento” per acquistare un medicinale, non ancora accessibile in Italia, di cui aveva necessità la malata oncologica. La scorsa settimana il presidente della Regione e l’assessore al diritto alla salute, con gli uffici della direzione e l’azienda ospedaliera universitaria pisana, avevano preso in carico il caso e chiesto una procedura accelerata e straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

