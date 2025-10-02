L’agroalimentare Grande potenzialità

"Il settore agroalimentare rappresenta uno dei principali punti di forza della provincia di Grosseto ". Su questo tema interviene Lidia Bai, candidata del Partito Democratico al consiglio regionale alle elezioni del 12 e 13 ottobre. "Negli ultimi decenni sono stati compiuti passi importanti e significativi – spiega – ma le potenzialità di crescita sono ancora enormi. Occorre crederci e investire con decisione". Per la candidata, è fondamentale sostenere le imprese attraverso incentivi agli investimenti, l’attivazione di fondi di garanzia, la semplificazione dell’accesso ai bandi e ai finanziamenti europei che favoriscano innovazione, sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni e delle filiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

