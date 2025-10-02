L’agenda dei nuovi Reggenti | pace famiglia e Unione Europea

E’ la prima volta per entrambi. Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sono i nuovi Capitani Reggenti di San Marino. Sono entrati in carica ieri con la tradizionale cerimonia di insediamento. Che si è aperta con l’alzabandiera in Piazza della Libertà. Il corteo militare ha poi raggiunto Palazzo Valloni. Qui il saluto ai nuovi capi di Stato del nunzio apostolico monsignor Petar Rajic e il discorso di ingresso dei Reggenti eletti. "Viviamo oggi in un tempo in cui la parola pace è tornata ad essere fragile e contesa – dicono – Troppo spesso, negli ultimi anni, abbiamo visto il linguaggio delle armi prevalere sul linguaggio del dialogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

