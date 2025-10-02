Lady Gaga Damiano David One Republic | tutti i concerti del mese di ottobre 2025
Fittissimo il calendario dei concerti del mese di ottobre 2025, con il quale si apre la stagione indoor che rivedrà protagonista della musica Milano con il ritorno in Italia dopo sette anni d’assenza Lady Gaga, per le uniche tappe nel nostro paese del The Mayhem Ball Tour. Stasera i palchi principali saranno quelli di Roma e Verona, dove vedremo rispettivamente Rose Villain ed Irama. Dopo il megashow all’ Unipol Forum di Milano la voce di Fuorilegge si esibirà all’ Atlantico Live, prima di concludere gli appuntamenti live domani alla Casa Della Musica d i Napoli. A distanza di un anno, Irama ritorna all ‘Arena di Verona, dove aveva debuttato nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
? Angelo e demone, sempre Lady Gaga. Dopo sette anni torna la superstar: "E non volevo andare in tour..." http://dlvr.it/TNQKZ9 #LadyGaga #TheMayhemBall #concerti #musica #moda - X Vai su X
#Tour Con 27 show conteggiati su 87 il "Mayhem ball tour" di Lady Gaga ha incassato 103.388.639$ e venduto 378.229 biglietti. - facebook.com Vai su Facebook
Damiano esegue live "Die with a smile" di Lady Gaga e Bruno Mars - Dopo la partecipazione a "Che tempo che fa" per presentare live per la prima volta il primo singolo senza i Måneskin, ... Secondo rockol.it
DAMIANO DAVID E L'ELEGANZA AMERICANA - 2/9 - “Born With A Broken Heart”, il nuovo singolo di Damiano David, secondo brano estratto dal suo progetto solista. Da ilfattoquotidiano.it