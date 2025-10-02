Lady Gaga Damiano David One Republic | tutti i concerti del mese di ottobre 2025

Metropolitanmagazine.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fittissimo il calendario dei concerti del mese di ottobre 2025, con il quale si apre la stagione indoor che rivedrà protagonista della musica Milano con il ritorno in Italia dopo sette anni d’assenza Lady Gaga, per le uniche tappe nel nostro paese del The Mayhem Ball Tour. Stasera i palchi principali saranno quelli di Roma e Verona, dove vedremo rispettivamente Rose Villain ed Irama. Dopo il megashow all’ Unipol Forum di Milano la voce di Fuorilegge si esibirà all’ Atlantico Live, prima di concludere gli appuntamenti live domani alla Casa Della Musica d i Napoli. A distanza di un anno, Irama ritorna all ‘Arena di Verona, dove aveva debuttato nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

lady gaga damiano david one republic tutti i concerti del mese di ottobre 2025

© Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga, Damiano David, One Republic: tutti i concerti del mese di ottobre 2025

In questa notizia si parla di: lady - gaga

Rihanna, Olivia Rodrigo e Lady Gaga: strategie di marketing oltre il palcoscenico

Lady Gaga in Wednesday stagione 2: perché il cameo è stato perfetto

Lady Gaga, piccolo incidente sul palco di Las Vegas

Damiano esegue live "Die with a smile" di Lady Gaga e Bruno Mars - Dopo la partecipazione a "Che tempo che fa" per presentare live per la prima volta il primo singolo senza i Måneskin, ... Secondo rockol.it

DAMIANO DAVID E L'ELEGANZA AMERICANA - 2/9 - “Born With A Broken Heart”, il nuovo singolo di Damiano David, secondo brano estratto dal suo progetto solista. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Lady Gaga Damiano David