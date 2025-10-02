Ladri scatenati | raffica di tentativi di furti di auto in Brianza

Monzatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ladri di auto scatenati a Concorezzo. La denuncia passa anche sui social. Il fatto è accaduto nella notte tra il 30 settembre e l'1 ottobre, in via IV Novembre. Secondo quanto raccontato da proprietario dell'auto sulla pagina Facebook “Quelli di. Concorezzo”. “Assieme alla mia - spiega - questa è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

