Ladri scatenati | raffica di tentativi di furti di auto in Brianza

Ladri di auto scatenati a Concorezzo. La denuncia passa anche sui social. Il fatto è accaduto nella notte tra il 30 settembre e l'1 ottobre, in via IV Novembre. Secondo quanto raccontato da proprietario dell'auto sulla pagina Facebook “Quelli di. Concorezzo”. “Assieme alla mia - spiega - questa è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it