Ladri in fuga con la cassaforte | inseguiti lasciano auto e bottino sui binari

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 2 ottobre 2025 – Prima hanno rubato un’auto. Poi sono riusciti a entrare nel deposito di Mondo Convenienza a Fornace Zarattini, dove i clienti ritirano i mobili acquistati nel punto vendita, e hanno scardinato la cassaforte dal muro. Pensavano di farla franca col bottino, ma stavolta ai ladri è andata male: i carabinieri alle calcagna infatti li hanno costretti a scappare a piedi, abbandonando auto e refurtiva. Tutto recuperato e nel frattempo i militari sono al lavoro per identificarli. Il tentato furto è avvenuto nella notte tra martedì e ieri e ha avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario, dal momento che l’auto rubata è stata lasciata dai malviventi sui binari della linea Ravenna-Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ladri in fuga con la cassaforte inseguiti lasciano auto e bottino sui binari

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri in fuga con la cassaforte: inseguiti, lasciano auto e bottino sui binari

In questa notizia si parla di: ladri - fuga

Ladri in casa scoperti dai proprietari a Senigallia all'ora di cena: fuga acrobatica giù dalla grondaia

Tentato furto a San Pietro al Tanagro: ladri messi in fuga dalla proprietaria

Inseguimento a sirene spiegate, ladri in fuga: uno afferrato da un runner

ladri fuga cassaforte inseguitiLadri in fuga con la cassaforte: inseguiti, lasciano auto e bottino sui binari - Ravenna, tentato furto nella notte nel deposito di Mondo Convenienza a Fornace Zarattini. Lo riporta msn.com

ladri fuga cassaforte inseguitiRavenna, ladri smurano la cassaforte ma vengono fermati da carabinieri - La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno sventato un furto commesso ai danni di un ... Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Ladri Fuga Cassaforte Inseguiti