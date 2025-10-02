Ladri in fuga con la cassaforte | inseguiti lasciano auto e bottino sui binari

Ravenna, 2 ottobre 2025 – Prima hanno rubato un’auto. Poi sono riusciti a entrare nel deposito di Mondo Convenienza a Fornace Zarattini, dove i clienti ritirano i mobili acquistati nel punto vendita, e hanno scardinato la cassaforte dal muro. Pensavano di farla franca col bottino, ma stavolta ai ladri è andata male: i carabinieri alle calcagna infatti li hanno costretti a scappare a piedi, abbandonando auto e refurtiva. Tutto recuperato e nel frattempo i militari sono al lavoro per identificarli. Il tentato furto è avvenuto nella notte tra martedì e ieri e ha avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario, dal momento che l’auto rubata è stata lasciata dai malviventi sui binari della linea Ravenna-Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

