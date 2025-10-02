L’adorabile Stendhal | alla Fondazione Sciascia il libro di Antonio Di Grado

Agrigentonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre, alle ore 18, nei locali della Fondazione Sciascia di Racalmuto sarà presentato il nuovo libro di Antonio Di Grado, “L’adorabile Stendhal”.Il saggio intreccia un mosaico di riferimenti che spaziano da Stendhal a Tolstoj, da Vittorini a Brancati, da Pomilio a Battaglia, fino a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: adorabile - stendhal

Donate a Fondazione Sciascia 14 mila lettere allo scrittore - Più di 14 mila lettere ricevute da Leonardo Sciascia in mezzo secolo di attività letteraria sono state donate dalla famiglia alla Fondazione intestata allo scrittore siciliano. Secondo ansa.it

A Racalmuto la paradossale guerra del sindaco alla Fondazione Leonardo Sciascia - Da non credere: il comune di Racalmuto, il paese nell’agrigentino dove l’8 gennaio 1921 è nato Leonardo Sciascia, che boicotta e ostacola, e comunque non favorisce, le attività della Fondazione voluta ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: L8217adorabile Stendhal Fondazione Sciascia