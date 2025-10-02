L’adorabile Stendhal | alla Fondazione Sciascia il libro di Antonio Di Grado

Sabato 4 ottobre, alle ore 18, nei locali della Fondazione Sciascia di Racalmuto sarà presentato il nuovo libro di Antonio Di Grado, “L’adorabile Stendhal”.Il saggio intreccia un mosaico di riferimenti che spaziano da Stendhal a Tolstoj, da Vittorini a Brancati, da Pomilio a Battaglia, fino a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Con "L'adorabile Sciascia" (che uscirà in libreria la prossima settimana) Antonio Di Grado rende omaggio a uno Sciascia che fu ed è “adorabile”, come lui stesso definì Stendhal, perché seppe convertire il rovello del dubbio e la severità del dissenso nell’abba - facebook.com Vai su Facebook

