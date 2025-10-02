Lacrimogeni contro manifestanti in stazione durante il corteo per la Flotilla | VIDEO

Al grido di “occupiamo la stazione” e “la serata non è finita”, poco dopo la mezzanotte un corteo di qualche centinaio di persone, principalmente ascrivibili ai movimenti anarchici, si è staccato dalla manifestazione che ha attraversato le vie del centro. Gli antagonisti sono arrivati fino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Francia, lacrimogeni anche a Lione contro i manifestanti

Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni

Corteo per Gaza, la polizia disperde i manifestanti a Milano con i lacrimogeni

Scontri a Caselle al corteo pro Palestina: 10 feriti tra i manifestanti, 2 tra i poliziottiMarcia pro-Palestina a Torino degenera in scontri con la polizia: lacrimogeni, idrante, feriti e chiusura della superstrada per Caselle. - facebook.com Vai su Facebook

Torino, cariche, lacrimogeni e idranti contro i manifestanti per la Palestina che volevano raggiungere l’aeroporto Caselle di Torino e la Leonardo. - X Vai su X

Lacrimogeni in stazione, uscite sbarrate dalla polizia. La gestione della piazza di Milano - Turisti e viaggiatori sono rimasti intrappolati nella Galleria delle Carrozze, che era stata inondata di gas CS. Come scrive quibrescia.it

Gli scontri fra polizia e manifestanti filopalestinesi alla Stazione Centrale di Milano - Un pezzo del corteo ha provato a entrare, la polizia glielo ha impedito bloccando gli accessi: poi gli scontri si sono spostati in strada ... Si legge su ilpost.it