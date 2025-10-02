Milano accoglie i primi studenti palestinesi in arrivo da Gaza che proseguiranno il loro percorso universitario in uno degli atenei cittadini: 22 andranno alla Statale e 4 alla Bicocca. Nella notte, il primo gruppo di 14 giovani è atterrato a Linate dopo lo scalo a Roma con tutta la comitiva composta da 39 persone tra studenti, ricercatori e professori ospiti, partita da Amman, in Giordania, insieme al ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che con i ragazzi ha affrontato il viaggio in aereo fino all’Italia. Dopo la prima tappa a Roma, 14 (il gruppo più numeroso) hanno proseguito il viaggio fino a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’accoglienza in città. I primi 14 studenti a Linate nella notte