L’Accademia di Belle Arti di Frosinone protagonista agli Expo Osaka 2025
. Questa mattina la direttrice Stefania Di Marco, l’ex direttrice Loredana Rea e i docenti Antonio Trimani e Giovanni Verga sono partiti alla volta del Giappone, portando la creatività e l’eccellenza dell’Accademia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: accademia - belle
Commissariata l'Accademia delle Belle Arti di Foggia
Michele Casarin confermato presidente dell'Accademia di Belle Arti di Venezia
Musa Flashlight, aperture serali per il museo dell'Accademia di belle arti di Perugia
Questa settimana tante opportunità da Institut Français Italia, Accademia Belle Arti Bari, Fondazione Loewe, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Tuttoteatro.com - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone – Accademia di Belle Arti: “City Open Museum – Urban Crossing”, l’arte contemporanea ridisegna gli spazi urbani - Molto più di un progetto artistico: un’occasione per restituire alla comunità spazi dimenticati, trasformandoli in luoghi di esplorazione, relazione e memoria condivisa ... Segnala tunews24.it
Scuola, presidente Accademia Belle Arti Frosinone a studenti: "Non rinunciate a vostri sogni" - L’emergenza sanitaria, purtroppo, non è ancora terminata e i numeri dei contagi ci obbligano ad un comportamento ogni giorno più responsabile. Si legge su adnkronos.com