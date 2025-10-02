Laboratori Permanenti riprendono le attività sul territorio della Valtiberina Toscana
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Riprendono le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina Toscana. Da ottobre si riprendono i consueti appuntamenti organizzati dall'associazione: si inizia con un'anteprima della stagione teatrale a Monterchi e si prosegue con l'inizio dei corsi di teatro a Sansepolcro In attesa di presentare la nuova stagione teatrale a Monterchi per la rassegna Nuovi Orizzonti, sabato 4 ottobre alle ore 21.00 va in scena al Teatro Comunale lo spettacolo WOMAN BEFORE A GLASS - INTORNO A PEGGY GUGGENHEIM, un racconto, scritto da Lanie Robertson, sulla vita della collezionista d'arte, icona del XX secolo, interpretata da Caterina Casini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
