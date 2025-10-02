Laboratori gratuiti di teatro musica e balli popolari per i giovani tra i 14 e i 35 anni a Guardiagrele

Nell’ambito del progetto “OffiCine Giovani” (Abruzzo Giovani – annualità 2023), finanziato con il Fondo nazionale Politiche giovanili, a Guardiagrele stanno per partire i laboratori gratuiti destinati ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni residenti nei comuni del territorio dell’ambito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

