La voce di Hind Rajab Alla proiezione organizzata dal Fatto anche Francesca Albanese | La risposta popolare all’orrore di Gaza è fermata dalle istituzioni
Ci si può illudere di essere consapevoli, di aver capito davvero il genocidio di Gaza, di aver impresso nelle retine una quantità sufficiente di corpi straziati, cadaveri nella polvere, bambini a cui è stata soffiata via l’anima, per avere un’idea compiuta di cosa sia l’abisso, il baratro dell’essere umano. “La voce di Hind Rajab” sgretola ogni velleità. L’opera di Kaouther Ben Hania disegna una dimensione dell’orrore sconosciuta, si aggancia come un artiglio a un punto oscuro della coscienza – per chi coltiva il lusso di possederne ancora una – e graffia senza pietà per un’ora e mezza. Non una goccia di sangue o un espediente gratuito sullo schermo, solo una forma d’onda: la voce di una bambina che non c’è più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi
Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"
Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind
