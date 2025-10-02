La Vis il nonno il calcio e l’anti-playstation Tavernaro a Pesaro vuole diventare grande
È una crescita costante quella che Federico Tavernaro sta mostrando dal suo ritorno a Pesaro. Dopo un esordio tra i professionisti nella scorsa stagione vissuto da protagonista con i colori vissini, nel corso di quest’ estate Federico è rientrato nella società proprietaria del suo cartellino, il Venezia, per poi tornare a Pesaro, a titolo definitivo, nelle ultime ore di mercato. Dopo essere apparso tra i più vivaci nell’ultima gara contro il Gubbio Federico, a partire dalla prossima sfida di Campobasso, è intenzionato a render luminoso anche il proseguo della sua stagione. Tavernaro, che gara si aspetta contro il Campobasso? "Sarà indubbiamente una partita difficile anche perché il loro tifo gli darà una spinta in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nonno - calcio
Cristiana Capotondi: "La Roma nel Dna grazie a mio nonno. CR7 è il calcio moderno"
Fiocco azzurro in casa Enna Calcio! È nato Domenico, il nipote di Mister Passiatore. Tanti auguri a nonno Francesco, mamma Maria e papà Enrico. #EnnaCalcio #Enna #SerieD - facebook.com Vai su Facebook
La Vis, il nonno, il calcio e l’anti-playstation. Tavernaro a Pesaro vuole diventare grande - Il giovane vissino si racconta: "Al Milan negli anni del Covid, poi a Venezia con i campioni, ma è qui che hanno creduto in me" ... Riporta sport.quotidiano.net
Vis, his grandfather, football, and anti-PlayStation. Tavernaro in Pesaro wants to grow up. - The young Vissino opens up: "At Milan during the Covid years, then in Venice with the champions, but it's here that they believed in me. sport.quotidiano.net scrive