La Vis il nonno il calcio e l’anti-playstation Tavernaro a Pesaro vuole diventare grande

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una crescita costante quella che Federico Tavernaro sta mostrando dal suo ritorno a Pesaro. Dopo un esordio tra i professionisti nella scorsa stagione vissuto da protagonista con i colori vissini, nel corso di quest’ estate Federico è rientrato nella società proprietaria del suo cartellino, il Venezia, per poi tornare a Pesaro, a titolo definitivo, nelle ultime ore di mercato. Dopo essere apparso tra i più vivaci nell’ultima gara contro il Gubbio Federico, a partire dalla prossima sfida di Campobasso, è intenzionato a render luminoso anche il proseguo della sua stagione. Tavernaro, che gara si aspetta contro il Campobasso? "Sarà indubbiamente una partita difficile anche perché il loro tifo gli darà una spinta in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

