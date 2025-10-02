La versione integrale in unico film di Kill Bill di Tarantino arriva al cinema Uscirà finalmente in home video?

Tarantino annuncia la distribuzione per la prima volta nelle sale negli Stati Uniti di Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versione originale da lui concepita del film che venne distribuito in due parti. In Italia difficilmente arriverà nelle sale, ma potrebbe essere il preludio ad una pubblicazione in home video. 🔗 Leggi su Dday.it

