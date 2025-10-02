Si globalizza tutto tranne le elezioni, così pare. Nelle Marche ha vinto il centrodestra e ha perso il centrosinistra, eppure da due giorni c'è il Fatto Quotidiano (cioè i Cinque Stelle, anzi Quattro senza Grillo) secondo il quale no, ha vinto l'astensione. Qualche titolo e occhiello: "Vince l'astensione", "Disastro affluenza", "Astensione killer", "Urne vuote e piazze piene", con riferimento ai Propal che sono una "Marea che nessuno sfrutta"; ci sono anche dei tentativi di analisi genere "La comunicazione è scadente", "Chi sciopera per Gaza non si fida ancora", "la politica è prigioniera dei talk show" e altre tesi originali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La verità (in numeri) sull'astensione