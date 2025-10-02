La verità è che una parte di Napoli non merita Kevin De Bruyne
Dopo il trionfo in Champions con due assist, De Bruyne smentisce chi lo aveva già bollato come “problema”. Critiche ingenerose che oggi fanno sorridere dopo gli applausi riservati al belga in occasione della vittoria da protagonista contro lo Sporting. E’ proprio vero, a volte il nemico ce l’hai in casa. Sì perche’, mentre il Napoli . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: verit - parte
«In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo». Ma che cosa è un Angelo? La Sacra Scrittura e la tradizione della Chiesa ci lasciano scorgere due aspetti. Da una parte, l’Angelo è una creatura - facebook.com Vai su Facebook
Emilia Romagna a parte, le ultime sfide regionali dimostrano che l’elettorato grillino non digerisce l’«alleato» al timone. di @carlettocambi - X Vai su X