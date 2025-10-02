La verità è che una parte di Napoli non merita Kevin De Bruyne

Dopo il trionfo in Champions con due assist, De Bruyne smentisce chi lo aveva già bollato come “problema”. Critiche ingenerose che oggi fanno sorridere dopo gli applausi riservati al belga in occasione della vittoria da protagonista contro lo Sporting. E’ proprio vero, a volte il nemico ce l’hai in casa. Sì perche’, mentre il Napoli . 🔗 Leggi su 2anews.it

La verità è che (una parte di) Napoli non merita Kevin De Bruyne

