Una valutazione positiva della gestione della peste suina africana. È l’esito dell’audit che gli ispettori dell’Unione europea hanno tenuto in Italia: le ispezioni hanno toccato prima la Lombardia (18-22 settembre) e poi l’Emilia-Romagna (22-25 settembre). Ne dà notizia la stessa Regione Emilia-Romagna. L’audit ha evidenziato una strategia di controllo nazionale della malattia più chiara e definita rispetto alle ispezioni del 2023, grazie al coordinamento della nuova struttura commissariale. Gli ispettori Ue hanno apprezzato il coordinamento tra Servizi veterinari e Polizia provinciale, la consapevolezza dei cacciatori sulle regole previste dalle ordinanze commissariali, la gestione della tracciabilità delle carni e i controlli di biosicurezza negli allevamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Ue promuove le azioni di contrasto della peste suina in Emilia-Romagna