La Toscana protagonista al Pisa Book Festival per tutto il weekend
PISA – La Toscana torna protagonista al Pisa Book Festival. Anche quest’anno la Regione partecipa con due appuntamenti alla 23esima edizione del Salone nazionale dedicato all’editoria indipendente, in programma da oggi (2 ottobre) a domenica agli Arsenali Repubblicani di Pisa. Gli incontri mettono al centro due temi cruciali: la memoria collettiva custodita dall’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano e il valore della lettura nelle aree montane come strumento di crescita e coesione sociale. Il presidente della Regione ha sottolineato come la Toscana rinnovi con convinzione la sua presenza, perché “i libri e la lettura sono fondamentali per la cittadinanza, il benessere delle persone e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: toscana - protagonista
Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola punta ad essere protagonista. La carica del diesse Marco Manganiello
Le otto sagre che non puoi perderti in Toscana: c'è anche il fritto protagonista
Domenica 28 settembre Colle di Val d’Elsa è stata protagonista di un press tour organizzato da Toscana Promozione Turistica dedicato al bike, che ripercorre alcune tappe del celebre attraversando i territori della Comunità di Ambit - facebook.com Vai su Facebook
Pisa Book Festival, appuntamenti Regione: valore a memoria collettiva e a coesione sociale - Due sono gli appuntamenti che quest’anno la Regione Toscana organizza all’interno della 23esima edizione del Pisa Book Festival, il Salone nazionale del ... Si legge su gonews.it
Pisa Book Festival - Per quattro giorni Pisa diventa un punto di riferimento per l'editoria indipendente nazionale e internazionale ... Lo riporta pisatoday.it