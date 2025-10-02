La Toscana protagonista al Pisa Book Festival per tutto il weekend

PISA – La Toscana torna protagonista al Pisa Book Festival. Anche quest’anno la Regione partecipa con due appuntamenti alla 23esima edizione del Salone nazionale dedicato all’editoria indipendente, in programma da oggi (2 ottobre) a domenica agli Arsenali Repubblicani di Pisa. Gli incontri mettono al centro due temi cruciali: la memoria collettiva custodita dall’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano e il valore della lettura nelle aree montane come strumento di crescita e coesione sociale. Il presidente della Regione ha sottolineato come la Toscana rinnovi con convinzione la sua presenza, perché “i libri e la lettura sono fondamentali per la cittadinanza, il benessere delle persone e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

