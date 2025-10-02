La tentazione del pistacchio | FOR THEM n6

QUANDO IL GOURMAND INCONTRA L’ELEGANZA Ci sono note che, più di altre, sanno catturare l’attenzione e accendere la curiosità. E in questo momento, una in particolare sta dominando la scena della profumeria di nicchia: il PISTACCHIO. Non si tratta solo di un ingrediente, ma di una vera e propria tendenza olfattiva che affonda le sue radici nella tradizione gourmand, evolvendosi verso una raffinatezza inaspettata. La sua presenza nelle fragranze non è una novità assoluta, ma è oggi che sta vivendo un vero e proprio momento d’oro. Il pistacchio porta con sé la morbidezza cremosa di un gelato artigianale, la croccantezza salata di un aperitivo estivo, la dolcezza inebriante di una pasticceria orientale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

