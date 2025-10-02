La telefonata gela la Ferrari | addio Leclerc

La Ferrari guarda già al futuro ma una telefonata gela l’ambiente: Charles Leclerc potrebbe davvero pensare di lasciare Maranello. La stagione di Formula 1 non sarà ricordata come una delle più entusiasmanti per la Ferrari. La scuderia di Maranello, nonostante possa contare su due piloti del calibro di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ha vissuto mesi in sordina, senza mai davvero dare l’impressione di poter lottare fino in fondo con Red Bull e con le altre rivali più attrezzate. Una stagione anonima, segnata da qualche acuto isolato ma priva di quella continuità necessaria per ambire al titolo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

