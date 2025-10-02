La svolta antipirateria francese | quando la LFP mette Google e Bing sotto scacco
Il panorama globale della lotta alla pirateria sportiva ha registrato una scossa sismica con una storica pronuncia proveniente dalla Francia. Per la prima volta, un'autorità calcistica europea ha ottenuto un'ingiunzione preventiva che non colpisce solo i fornitori di servizi di rete (ISP), ma punta direttamente ai motori di ricerca, responsabili della visibilità dei contenuti illeciti. Il Tribunal. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: svolta - antipirateria
TVA Sicilia. . Cesarò. Al via i lavori per l’acquedotto: una svolta attesa da decenni. La gioia della sindaca Katia Ceraldi - facebook.com Vai su Facebook
Svolta anti-pirateria: utenti illegali potranno essere chiamati anche a risarcire i titolari dei diritti e i broadcaster - X Vai su X