L’eterno astro nascente, l’ultranazionalista erede di Abe oppure l’uomo dell’establishment? Il Giappone attende di conoscere il nome del prossimo presidente del Partito Liberaldemocratico (PLD), forza tentacolare che governa quasi ininterrottamente il Paese da oltre 70 anni. Una carica, quella di leader del PLD, che va a braccetto con quella di premier. Forse mai come stavolta, si tratta di una scelta decisiva che può cambiare gli scenari per un Paese (e un partito) in crisi d’identità. Il voto di sabato 4 ottobre arriva dopo mesi di turbolenze, la caduta di Shigeru Ishiba e due sconfitte elettorali consecutive che hanno ridotto il PLD a un governo di minoranza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La successione a Ishiba e le sfide del nuovo premier giapponese