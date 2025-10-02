C on la sua forma di thriller civile su una giusta causa, The Mauritanian, in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20, sembra venire da un’altra epoca. E cioè i settanta dell’impegno anche se è appunto uscito nel 2021, ma dopo quattro anni e con il mondo messo peggio che mai è ancora attualissimo. Diretto da Kevin Macdonald ( L’ultimo re di Scozia ), ha per protagonisti Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley e Tahar Rahim. Jodie Foster come una dea greca sul red carpet di “Vie privée” a Cannes 2025 X The Mauritanian su Rai 3, la trama del film stasera 2 ottobre in tv. Tratto da una storia vera, Mauritanian racconta le vicende di Mohamedou Ould Slahi, originario della Mauritania e detenuto nel campo di prigionia di Guantánamo dal 2002 al 2016. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La storia vera di Slahi, detenuto per dodici anni a Guantanamo senza prove, e della lotta di un'avvocata per dargli un giusto processo nel film diretto da Kevin Macdonald