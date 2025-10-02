La storia del ristorante che da più di 60 anni ha un solo piatto nel menù
Nato a Parigi negli anni '50, Le Relais de l'entrecote è stato in grado di trasformare la semplicità in mito. Con il suo menù immutabile da una sola portata ha inoltre ispirato diversi ristoranti in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: storia - ristorante
Pagine che raccontano la storia del ristorante A Spurcacciun-a
Morto Davide Fanciullacci, anima del ristorante Donatello di Bologna tra storia e tradizione
Pago e Serena Enardu sono tornati insieme, la dedica di lui al ristorante con Una lunga storia d’amore
Cari amici e clienti, dopo 18 anni di storia, di serate, sorrisi e ricordi condivisi, il Ristorante Pizzeria Guttaperga cede un capitolo importante della sua vita ad un nuovo gruppo Abbiamo scelto di intraprendere un nuovo percorso personale Il locale continuerà - facebook.com Vai su Facebook