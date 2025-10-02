Il mix tra capi considerati tradizionalmente maschili e femminili è sempre stato uno dei punti di partenza creativi più amati dai designer. Che lo hanno declinato in mille modi diversi mettendo in luce quanto il dualismo dei due generi mescolati tra loro eserciti un indubbio fascino sul pubblico, oltre che a dare vita a qualcosa di insolito e innovativo. E anche la stagione autunnale 2025 non si tira indietro in questo senso. La nuova interpretazione di questa mescolanza ricca di charme è infatti quella tra sottoveste e pantaloni maschili, avvistata sulla passerella del marchio statunitense Coach. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La sottoveste romantica si indossa sopra i pantaloni over che sembrano rubati dall’armadio uomo