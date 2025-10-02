La società civile italiana porta in Ucraina un Giubileo per la libertà europea

Appena arrivati in Polonia, a breve inizierà la nostra missione umanitaria. Siamo centodieci attivisti da tutta Italia, in cammino verso l’Ucraina. L’iniziativa, denominata “Giubileo della Speranza”, è stata organizzata dal Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean), al quale hanno aderito trentacinque organizzazioni – tra cui Azione Cattolica, Anci, Fondazione Gariwo, Base Italia. L’organizzazione è patrocinata dalla nunziatura della Santa Sede a Kyjiv, con il grande sostegno del Nunzio Apostolico in Ucraina, mons. Visvaldas Kulbokas. Pensiamo che un Giubileo per l’Ucraina sia necessario per far sentire la nostra vicinanza, da società civile trasversale, agli ucraini martoriati e a un popolo valoroso che da più di tre anni e mezzo resiste all’invasione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

