La Sicilia si allinea all’Italia | trasferite ai Comuni le funzioni di polizia amministrativa per il pubblico spettacolo

Cataniatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il Decreto Legislativo 12 settembre 2025, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2025 n.227, “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicilia - allinea

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Allinea All8217italia Trasferite