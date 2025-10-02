La Sicilia si allinea all’Italia | trasferite ai Comuni le funzioni di polizia amministrativa per il pubblico spettacolo
Con il Decreto Legislativo 12 settembre 2025, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2025 n.227, “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
