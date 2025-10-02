La Serie A Women ha un nuovo title partner | è Athora

L'accordo con la Divisione Serie A Femminile avrà durata biennale. Gravina: "Chi sposa il progetto di valorizzazione del mondo dello sport e del calcio, facendolo con convinzione, compie un atto di grande visione e di lungimiranza". Cappelletti: "Col rebranding, il campionato sta entrando in una nuova dimensione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Serie A Women ha un nuovo title partner: è Athora

Football Manager 26 sarà disponibile sulle piattaforme dal 4 novembre e la novità è che quest’anno ci sarà anche la Serie A Women Athora Leggi la news per saperne di più https://shorturl.at/Ew0c7 - X Vai su X

Confermato l'orario della 3° Giornata! ? Serie A Women Athora AC Milan Sabato 18 Ottobre ? H 15.00 DAZN ? Stadio Curva Fiesole - Viola Park #ForzaViola - facebook.com Vai su Facebook

