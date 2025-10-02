La segnalazione di un cittadino | Lungo la riviera sud esploso uno scarico delle acque piovane interrato FOTO
Un nostro lettore ci ha segnalato un problema relativo a un tombino interrato per la raccolta dell'acqua piovana lungo la riviera sud, al confine con Francavilla al Mare:“lo scarico acque piovane che era tombato, interrato ora si è aperto con un evidente letto di sfogo. Credo sia otturata anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
