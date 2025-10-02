La scuola non sostituisce i genitori | il suo ruolo fondamentale nel Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 2025 27

Nel 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025-2027, la scuola viene riconosciuta come uno degli attori fondamentali nella costruzione di una rete educativa ampia e radicata nei territori. Un ruolo importante, ma non sostitutivo di quello genitoriale. L'articolo La scuola non sostituisce i genitori: il suo ruolo fondamentale nel Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 202527 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - sostituisce

X-men sostituisce la scuola di xavier per mutanti

Al via i lavori di costruzione del secondo lotto della scuola dell’infanzia Pettino-Vetoio che accoglierà 150 bambini distribuiti in cinque classi.I l nuovo edificio, che sostituisce i Musp realizzati dopo il sisma del 2009, sarà realizzato con strutture in acciaio e cem - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, il dramma del rientro: «Voglio restare a casa». La psicologa: «Rispettare il pianto e i capricci». Cosa devono fare i genitori e quando preoccuparsi - Il cortile della scuola si riempie di voci, passi incerti e zainetti colorati. Come scrive leggo.it

Scuola, Valditara: "Arresto per chi picchia prof. Consenso genitori per corsi sessualità" - Un messaggio netto a difesa della scuola e del suo personale arriva dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Scrive tg24.sky.it