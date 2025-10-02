La scritta Free Gaza sul palazzo della Regione

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo le 8 di questa sera, mercoledì 1 ottobre, la scritta "Free Gaza" è stata proiettata sulla facciata di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la scritta free gaza sul palazzo della regione

© Ilgiorno.it - La scritta "Free Gaza" sul palazzo della Regione

In questa notizia si parla di: scritta - free

Spagna, cibo kosher consegnato a persone ebree con scritta "Free Palestine" su volo Iberia da Buenos Aires a Madrid: indagine in corso

Mostra la bandiera della pace con la scritta Free Gaza: “Presenza non gradita”

Abbordaggio della Flotilla, Milano torna a mobilitarsi: proiettata sul grattacielo Pirelli la scritta “Free Gaza”

scritta free gaza palazzoAbbordata la Flotilla: proteste a Milano, sul Pirellone la scritta: "Free Gaza" - "Sotto attacco" scrivono sui cartelloni decine di manifestanti in piazza della Scala, presidio anche all'Università Statale. Riporta rainews.it

scritta free gaza palazzoMilano, sul Pirellone la scritta "Free Gaza". Majorino e Paladini: "Fermate il genocidio" - Il nostro, di diversi consiglieri regionali di centrosinistra, è un atto ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Scritta Free Gaza Palazzo