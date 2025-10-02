Con un gran secondo tempo, la Sangiovannese ribalta la Sansovino e accede ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, dove giocherà il 12 novembre ad Antella contro gli uomini di Iacobelli. Nei primi 30 minuti di gara c’è solo la Sansovino, che crea un paio di palle importanti da goal per poi arrivare al meritato vantaggio al 26’, merito di Pasquinuzzi che dopo una corta respinta della difesa locale insacca sotto la traversa con un potente mancino dal limite. L’unico squillo azzurro del primo tempo è a opera di Perin, il suo destro trova attento Timperanza. A inizio ripresa, la Sangiovannese trova un 1-2 micidiale in 8 minuti prima con Romanelli in mischia e poi con una bella giocata di Borri, complice una deviazione di Timperanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Sangio ribalta la Sansovino e trova Iacobelli