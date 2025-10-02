la samb deve essere sempre aggressiva

Cinque reti, compresa quella in Coppa Italia, due assist. Un inizio stagione monstre per Umberto Eusepi (nella foto). "Ho fatto la C per tanti anni oltre a sette stagioni in B – racconta il capitano della Samb ai microfoni della trasmissione A Ritmo di Samb in onda su Vera Tv – ed in questa categoria mi trovo meglio perché ho più spazi di manovra. In serie D non era facile con le avversarie che si chiudevano. Al di là di tutto è fondamentale avere sempre la mentalità evidenziata contro la Juventus Next Gen. Non si deve avere un atteggiamento rinunciatario ma aggressivo e contro i bianconeri si è visto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

