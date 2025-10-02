La Russia a secco di benzina e di soluzioni

Il Servizio di intelligence estero russo, Svr, ha pubblicato un comunicato in cui sostiene di aver smascherato un'operazione del ministero della Difesa ucraino in coordinamento con i servizi segret.

Rifiutata la risoluzione presentata Russia e Cina, alleati dell'Iran, al Consiglio di Sicurezza dell'Onu per ritardare le "sanzioni a raffica", varate da Regno Unito, Francia e Germania sul programma nucleare iraniano. Teheran ha immediatamente richiamato i su - facebook.com Vai su Facebook

La Russia a secco di benzina e di soluzioni - La Russia non ha una capacità di difesa adeguata, soprattutto contro i droni piccoli che volano a bassa quota, come quelli che gli ucraini hanno fabbricato per colpire i punti deboli di Mosca. Si legge su ilfoglio.it

La Russia in coda per la benzina: gli attacchi ucraini alle raffinerie stanno lasciando il segno - “Estenderemo il divieto di esportazione della benzina fino alla fine dell'anno”. Riporta ilfattoquotidiano.it