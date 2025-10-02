La Russa sulla questione stadio | San Siro non doveva essere abbattuto ma il nuovo stadio è necessario

La Russa sulla questione stadio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato dell’approvazione della delibera per la vendita di San Siro. Nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, La Russa ha parlato della situazione dello stadio San Siro e di alcuni aspetti divenuti decisivi per la vendita dello stadio a Inter e Milan che ne permetterebbero l’abbattimento. SPIEGAZIONE – «Forza Italia è stata certamente decisiva nel rompere l’unità del centrodestra, non lo è stata nell’approvazione della delibera, che è finita 24 a 20. I membri di Fi – a sua volta divisa al suo interno – che sono usciti dall’aula sono stati 3. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La Russa sulla questione stadio: «San Siro non doveva essere abbattuto, ma il nuovo stadio è necessario»

