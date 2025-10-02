La Russa sulla questione stadio | San Siro non doveva essere abbattuto ma il nuovo stadio è necessario

La Russa sulla questione stadio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato dell’approvazione della delibera per la vendita di San Siro. Nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, La Russa ha parlato della situazione dello stadio San Siro e di alcuni aspetti divenuti decisivi per la vendita dello stadio a Inter e Milan che ne permetterebbero l’abbattimento. SPIEGAZIONE – «Forza Italia è stata certamente decisiva nel rompere l’unità del centrodestra, non lo è stata nell’approvazione della delibera, che è finita 24 a 20. I membri di Fi – a sua volta divisa al suo interno – che sono usciti dall’aula sono stati 3. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - La Russa sulla questione stadio: «San Siro non doveva essere abbattuto, ma il nuovo stadio è necessario»

"San Siro potrebbe restare in piedi": clamoroso La Russa sulla questione stadio Milan-Inter - Ormai è ufficiale: il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Scrive tuttosport.com

San Siro, la versione di La Russa: "Forza Italia non è stata decisiva. Due impianti? Chi vivrà vedrà..." - Il presidente del Senato Ignazio La Russa rilancia l'ipotesi dei due impianti e interviene sul voto in Consiglio comunale: "Fratelli d'Italia era pronta ... Segnala affaritaliani.it