La Roma supera Beccalossi | sbaglia tre rigori uno dietro l’altro e perde col Lille

Ilnapolista.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma, sullo 0-1 contro il Lille, è riuscita a fallire tre rigori nella stessa azione. In soli 6 minuti, la squadra ha calciato tre rigori — due di Dovbyk e uno di Soulé — e il portiere turco del Lille, Ozer (turco), ha parato tutti e tre i tentativi. Un episodio quasi al limite dell’incredibile. La Roma aveva chiesto un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Mandi, dopo un corner battuto. L’arbitro ha concesso il penalty. Dovbyk ha calciato il primo rigore in maniera poco decisa e centrale, concludendo in parata, ma il tiro è stato da ripetere perché Ozer si era mosso in anticipo dalla linea di porta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la roma supera beccalossi sbaglia tre rigori uno dietro l8217altro e perde col lille

© Ilnapolista.it - La Roma supera Beccalossi: sbaglia tre rigori uno dietro l’altro e perde col Lille

In questa notizia si parla di: roma - supera

Richard Rios Inter, il Benfica insiste e supera la Roma: la mossa dei portoghesi per arrivare al centrocampista!

Partecipazioni azionarie, Roma Capitale fa il botto e supera i due miliardi di euro

Roma, Massara torna da Londra: George supera Sancho nelle gerarchie

roma supera beccalossi sbagliaLa Roma supera Beccalossi: sbaglia tre rigori uno dietro l’altro e perde col Lille - Roma incredibile contro il Lille: tre rigori consecutivi sbagliati in appena sei minuti. Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Supera Beccalossi Sbaglia