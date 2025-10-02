La Roma supera Beccalossi | sbaglia tre rigori uno dietro l’altro e perde col Lille
La Roma, sullo 0-1 contro il Lille, è riuscita a fallire tre rigori nella stessa azione. In soli 6 minuti, la squadra ha calciato tre rigori — due di Dovbyk e uno di Soulé — e il portiere turco del Lille, Ozer (turco), ha parato tutti e tre i tentativi. Un episodio quasi al limite dell’incredibile. La Roma aveva chiesto un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Mandi, dopo un corner battuto. L’arbitro ha concesso il penalty. Dovbyk ha calciato il primo rigore in maniera poco decisa e centrale, concludendo in parata, ma il tiro è stato da ripetere perché Ozer si era mosso in anticipo dalla linea di porta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
