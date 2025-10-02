La Roma sbaglia tre volte lo stesso rigore il Lille vince 1-0
I francesci espugnano l'Olimpico nella seconda giornata di Europa League ROMA - Primo passo falso europeo della Roma. All'Olimpico la squadra di Gasperini perde 1-0 contro il Lille, sbaglia tre rigori (fatti ripetere dall'arbitro in occasione dello stesso fallo) e resta a quota tre punti, guadagnati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dovbyk sbaglia e l'arbitro fa ripetere. Dovbyk ci riprova e sbaglia di nuovo ma il portiere Ozer si muove prima. Va Soulé e sbaglia. Stavolta non si ripete.
