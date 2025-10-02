La Roma sbaglia tre volte lo stesso rigore il Lille vince 1-0

I francesci espugnano l'Olimpico nella seconda giornata di Europa League ROMA - Primo passo falso europeo della Roma. All'Olimpico la squadra di Gasperini perde 1-0 contro il Lille, sbaglia tre rigori (fatti ripetere dall'arbitro in occasione dello stesso fallo) e resta a quota tre punti, guadagnati.

