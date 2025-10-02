Primo passo falso europeo della Roma. All'Olimpico la squadra di Gasperini perde 1-0 contro il Lille, sbaglia tre rigori (fatti ripetere dall'arbitro in occasione dello stesso fallo) e resta a quota tre punti, guadagnati all'esordio contro il Nizza. La formazione impenetrabile vista in questo inizio stagione (un solo gol incassato su azione in sei partite prima di oggi) cade dopo sei minuti per una distrazione di due nuovi acquisti. Tsimikas si fa rubare palla da Meunier, mentre El Aynaoui non controlla il filtrante di Correia per Haraldsson che aggancia in area e batte Svilar. La minor solidità difensiva dei giallorossi (Lille pericoloso anche al 30' con un diagonale a fil di palo di Sahraoui) non è accompagnata da una maggiore produzione offensiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Roma perde 1-0 contro il Lille, primo passo falso europeo dei giallorossi